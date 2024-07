Ruas do Noroeste ganham emplacamento para identificação

Cerca de 74 ruas do bairro Jardim Noroeste receberam identificação. Ao todo, a prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, realizou a instalação de cerca de 847 postdoors. O próximo bairro a receber o serviço é o Nova Lima, região norte da Capital.

O material utilizado para a identificação das ruas é confeccionado em lona tipo filme cloretada e telada, onde após a impressão a lona também é envernizada, o que deixa o material mais resistente e de fácil leitura. A placa mede 0,70 centímetros de largura com altura de 1,20 metros. Os nomes devem ser legíveis e o brilho das placas serve para facilitar a visualização no período noturno. Na placa constam o nome da Rua, Bairro e o CEP (Código de Endereçamento Postal).

A presidente da Associação de Moradores do Jardim Noroeste, Valmira Rigotti, destacou a relevância desse serviço. “Essas identificações são de grande importância, não só aos moradores, mais principalmente aos visitantes, serviços de delivery, aos trabalhadores dos aplicativos de transporte que necessitam atender os moradores do nosso bairro”.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi, pontuou a necessidade deste serviço para o cotidiano da comunidade. “Hoje as pessoas adquirem muitos produtos via internet e solicitam serviços via aplicativos. Para que a prestação desses serviços também seja eficiente, a correta identificação das vias é fundamental. Por isso esse é um trabalho contínuo e realizado em todas as regiões da nossa Capital. Nossos técnicos realizam o levantamento nas regiões e atendemos os locais de acordo com as demandas”.

Kátia ainda ressaltou a necessidade de o morador também identificar a numeração do seu imóvel corretamente. “Estamos também sempre orientando os moradores a numerar corretamente e de forma visível o seu imóvel. E para aqueles que possuem alguma dúvida quanto à correta numeração predial do seu imóvel, pedimos que venham até a Semadur e se informem, para evitar problemas futuros”.

