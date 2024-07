Saiba como deixar viagem mais segura nas férias com orientações da Agems

O mês de julho é bastante conhecido pelo período das férias escolares e é nesse momento que as famílias organizam viagens. Caso a opção seja encarar as estradas de ônibus, a Agems (Agência Estadual de Regulação) montou uma série de orientações para evitar maiores problemas na hora de embarcar.

A agência alerta para a importância de utilizar o transporte legalizado, conferir a disponibilidade de horários, comprar o bilhete com tranquilidade e saber de seus direitos como usuário. O trabalho da Agems é permanente para verificar se transportadores legais estão cumprindo as normas e para coibir ação clandestina.

A inovação promovida pela Agems é em relação ao aplicativo MS Trip, que facilita o planejamento da viagem. A ferramenta reúne todos os operadores legalizados, e o usuário pode pesquisar horários, linhas e até mesmo acessar links para páginas de venda de bilhete de algumas empresas, quando esse serviço on-line está disponível.

Com informação, planejamento e contando com a tecnologia, a viagem das férias fica mais prática e segura. Confira as principais dicas da Agems:

Bilhete - Só adquira o bilhete em pontos oficiais de venda e somente com empresas cadastradas. A compra deve ser feita em pontos autorizados e em links oficiais. A emissão do Bilhete de Passagem Eletrônico é obrigatória e é um direito do passageiro ter em mãos esse



Segurança – Antes do veículo partir, afivele o cinto de segurança. Muitos passageiros não têm no transporte público o mesmo cuidado que têm nas viagens de automóvel. Mas o risco de ferimentos ou até de morte em acidente com vans e ônibus é o mesmo que nos carros de passeio



Todos sentados - Apenas em viagens com característica urbana, que utilizam ônibus modelo urbano (como Ladário/Corumbá, Jardim/Guia Lopes da Laguna, ou Aquidauana/Anastácio) é permitido viajar passageiro em pé. Nas linhas com distância maior, todos devem estar sentados



Viagem em fretamento - Para viajar com uma empresa de fretamento turístico, o passageiro também conta com transportadores credenciados pela AGEMS. Nesse caso, não pode ser comprado bilhete avulso, porque o serviço é um pacote fechado para um grupo

