Serviços de emergência da Capital registram mais de 37 mil chamadas em novembro

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) divulgou nesta semana um levantamento detalhado sobre as chamadas recebidas pelos serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) em Campo Grande durante o mês de novembro.

Os números apontam para um alto volume de atendimentos.

Polícia Militar

A central 190 recebeu 31.177 chamadas no mês, sendo que grande parte das ligações não configurava emergência. Entre elas, foram registrados:

5.900 pedidos de informação (18,9% do total),

397 tentativas de trote,

253 usos indevidos,

533 chamadas erradas,

6 elogios.

Apesar disso, 8.234 ocorrências foram geradas pela PM, com destaque para os seguintes tipos:

Perturbação do sossego (1.508 casos),

Violência doméstica (1.357 casos),

Vias de fato (1.006 casos),

Abordagens (1.025 casos).

O dia de maior demanda foi o sábado, com média de 357 ocorrências, enquanto as terças-feiras tiveram a menor média, com 194. O horário mais movimentado foi das 22h às 23h.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros registrou 6.499 chamadas no mês, sendo que 2.103 (32,4%) foram pedidos de informação. Além disso, foram registradas:

262 tentativas de trote,

7 elogios.

No total, 1.645 ocorrências foram atendidas, com as principais demandas sendo:

Emergências clínicas (484 casos),

Acidentes de trânsito (296 casos),

Quedas de pessoas (109 casos),

Incêndios em vegetação (53 casos).

Os bombeiros tiveram maior volume de ocorrências aos domingos (média de 71) e o menor às quintas-feiras (50). O horário mais movimentado foi entre 8h e 9h.

Polícia Civil

As ocorrências geradas pelos serviços 190 e 193 somaram 4.613 registros encaminhados à Polícia Civil. Os principais casos foram:

Violência doméstica (1.323 registros),

Acidentes de trânsito (581 registros),

Lesão corporal (282 registros),

Incêndios em vegetação (272 registros).

Domingo foi o dia com mais ocorrências registradas (média de 203), enquanto terça-feira teve o menor volume (128). O pico de registros ocorreu entre 19h e 20h.

