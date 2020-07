Suspensão de cortes de água é prorrogada; energia vai até dia 31

A proibição no corte de água em Campo Grande foi prorrogada por mais 60 dias, conforma decreto publicado nesta sexta-feira (17), no diário oficial da capital. Em relação a energia, a proibição também continua até o final deste mês.

Conforme o decreto publicado no Diogrande, está proibida a suspensão do serviço de água na capital, durante o período de 60 dias a contar a partir de hoje (17), devido o surto da pandemia do COVID-19 (Coronavírus).

Ainda de acordo com o decreto, “as contas vencidas durante a vigência deste decreto poderão ser parceladas em até 36 vezes, sem cobrança de juros e correção monetária”.

Na publicação ainda é dito que a suspensão do corte, valida até 15 de setembro, poderá ser prorrogada novamente.

Energia

A suspensão do corte de energia não foi prorrogada como da água, mas a resolução que suspende os cortes ainda não terminou e segue valendo até o dia 31 de julho.

A Energisa informou por meio de nota, que “mesmo quem teve o corte suspenso, pode negociar para evitar um acúmulo de dívidas”.

Ainda em nota, a concessionárias afirmou que monitorando, caso a caso, e oferecendo aos consumidores condições para regularização dos débitos.

