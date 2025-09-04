Teatro Municipal José Octávio Guizzo será reaberto com nova estrutura

Como parte das comemorações do aniversário de Campo Grande, o Teatro Municipal José Octávio Guizzo, localizado no Paço Municipal, será reaberto nesta quinta-feira (4), às 18h, com estrutura renovada e pronto para voltar a receber produções culturais.
Inaugurado em 1971 e rebatizado em 1990 em homenagem ao artista José Octávio Guizzo, o espaço já foi palco de grandes apresentações, mas, nos últimos anos, vinha sendo usado apenas para eventos pontuais e atividades administrativas.
Agora, sob responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), o teatro retorna com 150 novas poltronas, camarins estruturados e um sistema profissional de som e iluminação. O anexo também foi reformado e estará disponível para exposições, encontros e eventos culturais.
A cerimônia de reinauguração acontece às 18h, com presença de autoridades e representantes do Fórum Municipal de Cultura, que reúne os colegiados culturais da cidade. Uma apresentação especial está programada para marcar a reabertura.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro