Menu
Menu Busca quinta, 04 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Teatro Municipal José Octávio Guizzo será reaberto com nova estrutura

A cerimônia de reinauguração acontece às 18h desta quinta-feira (4), com presença de autoridades e representantes do Fórum Municipal de Cultura

04 setembro 2025 - 12h12Sarah Chaves
Teatro Octávio GuizzoTeatro Octávio Guizzo   (Divulgação)

Como parte das comemorações do aniversário de Campo Grande, o Teatro Municipal José Octávio Guizzo, localizado no Paço Municipal, será reaberto nesta quinta-feira (4), às 18h, com estrutura renovada e pronto para voltar a receber produções culturais.

Inaugurado em 1971 e rebatizado em 1990 em homenagem ao artista José Octávio Guizzo, o espaço já foi palco de grandes apresentações, mas, nos últimos anos, vinha sendo usado apenas para eventos pontuais e atividades administrativas.

Agora, sob responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), o teatro retorna com 150 novas poltronas, camarins estruturados e um sistema profissional de som e iluminação. O anexo também foi reformado e estará disponível para exposições, encontros e eventos culturais.

A cerimônia de reinauguração acontece às 18h, com presença de autoridades e representantes do Fórum Municipal de Cultura, que reúne os colegiados culturais da cidade. Uma apresentação especial está programada para marcar a reabertura.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
Foto: Monique Alves/Sead
Cidade
Carteirinha do Passe Livre Intermunicipal passa a ser digital em MS
Construção entre as ruas Francisco Antônio de Souza e Rosa Ferreira Pedro
Cidade
Comunidade cobra retomada de obra em escola abandonada no bairro Celina Jallad
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Homem condenado a 12 anos por estupro é preso em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP lança campanha contra violência infantil após morte de Emanuelly
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Agência do Detran-MS no Shopping Norte Sul
Cidade
Agência do Detran-MS passa a ter novo horário no Shopping Norte Sul
Coletiva com o governador Eduardo Riedel e a ministra Simone Tebet
Cidade
Roda de Negócios Brasil-Chile destaca R$ 551 milhões do Governo Federal na Rota Bioceânica
Novo prédio do Fórum da comarca de Maracaju -
Interior
TJ entrega novo prédio do Fórum de Maracaju com investimento de R$ 10 milhões
Viatura PCMS -
Justiça
Juiz determina soltura de suspeito de homicídio no Santo Eugênio por falta de provas

Mais Lidas

Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Marli Josefa era lotada no presídio feminino de Campo Grande
Polícia
Policial penal morre após sentir fortes dores na cabeça em Campo Grande
O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande