TRE leva serviço itinerante ao Noroeste neste sábado

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) promove neste sábado (6) mais uma ação de atendimento itinerante em Campo Grande, com foco nos moradores do Jardim Noroeste. O serviço será oferecido das 8h às 15h no CRAS Hércules Mandetta, na Rua Barbacena, s/n.

A iniciativa, conduzida pela 8ª Zona Eleitoral, tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral. No local, os eleitores poderão emitir o primeiro título, solicitar transferência de domicílio, regularizar a situação eleitoral e atualizar dados cadastrais.

A ação integra o calendário de atendimentos itinerantes do TRE-MS, que percorre diferentes regiões do Estado para facilitar o acesso aos serviços e orientar a população.

Quem preferir pode consultar sua situação eleitoral no portal do TSE, na área “Autoatendimento do Eleitor”, onde é possível verificar pendências, emitir certidões e conferir informações do título.

