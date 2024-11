Várias ruas ficarão interditadas neste fim de semana na Capital; veja quais são

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para o feriado de 15 de novembro e o fim de semana, devido a diversos eventos.

A agência orienta os condutores para que respeitem as sinalizações nas áreas interditadas e planejem rotas alternativas para garantir segurança e fluidez no trânsito. Confira:



• Evento Beneficente;

Horário: 15h às 23h;

Local: Rua Pedro Celestino, entre a Av. Afonso Pena e a Rua 15 de Novembro;

Observação: Interdição parcial;



• Show Musical;

Horário: 20h às 23h;

Local: Tv. do Touro com a Rua Eduardo Perez;



• Evento Religioso;

Datas: 15 e 16 de novembro;

Horário: 18h às 21h;

Local: Rua Eng. Edno Machado, nº 344, entre a Rua Felipe Safadi Nogueira e Rua Carangola;



• Evento Religioso;

Datas: 15 a 17 de novembro;

Horário: 15h às 23h;

Local: Rua Nazaré, nº 114, entre a Rua Frei Caneca e Rua Pinheiro Machado;

Sábado, 16/11



• Techno na Rua;

Horário: 14h às 23h;

Local: Rua Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras;



• Evento Religioso;

Horário: 13h às 22h;

Local: Rua Formosa, nº 200, entre a Rua Antônio de Morais Ribeiro e Rua Tenente Lira;



• Natal Solidário;

Horário: 9h30 às 20h;

Local: Rua Camaraípe, nº 297, entre a Rua Jauaperi e Rua Nhamundá;

Domingo, 17/11



• Evento Religioso;

Horário: 18h às 22h;

Local: Rua Nero Lerina da Silva, entre a Rua Dr. Zerbini e Avenida Afonso Pena.

