Vias centrais de Campo Grande terão interdições para desfile de 7 de Setembro; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para o desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2025, em Campo Grande.
As alterações começam já no dia 6 de setembro, a partir das 15h, e seguem na manhã do feriado, impactando importantes vias da região central.
Interdições no sábado (6) – a partir das 15h
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco
Interdições no domingo (7) – a partir das 5h
R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz
R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes
R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
R. 14 de Julho x Tv. Camões
R. 14 de Julho x Tv. Cel. Edgard Gomes
R. 14 de Julho x R. Gal Melo
R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
R. 14 de Julho x R. Maracaju
R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
R. Rui Barbosa x R. Maracaju
R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso
Vias alternativas
Para evitar congestionamentos, a Agetran orienta que os condutores utilizem como rotas alternativas:
R. Eça de Queiroz
Av. Ernesto Geisel
Av. Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)
Av. Calógeras
R. Rui Barbosa
