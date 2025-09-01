Menu
Vias centrais de Campo Grande terão interdições para desfile de 7 de Setembro; confira

Alterações no trânsito começam no dia 6 e seguem no feriado

01 setembro 2025 - 16h06Carla Andréa
Agente de trânsito orientando sobre vias bloqueadasAgente de trânsito orientando sobre vias bloqueadas   (Foto: Agetran)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para o desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2025, em Campo Grande.

As alterações começam já no dia 6 de setembro, a partir das 15h, e seguem na manhã do feriado, impactando importantes vias da região central.

Interdições no sábado (6) – a partir das 15h

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho

Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa

R. 13 de Maio x R. Dom Aquino

R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

Interdições no domingo (7) – a partir das 5h

R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz

R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes

R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto

R. 14 de Julho x Tv. Camões

R. 14 de Julho x Tv. Cel. Edgard Gomes

R. 14 de Julho x R. Gal Melo

R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Av. Mato Grosso x Av. Calógeras

Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa

Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho

R. 14 de Julho x R. Maracaju

R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon

R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco

R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa

R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa

Av. Calógeras x R. Sete de Setembro

Av. Calógeras x R. 26 de Agosto

R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa

R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro

R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino

R. Rui Barbosa x R. Maracaju

R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso

Vias alternativas

Para evitar congestionamentos, a Agetran orienta que os condutores utilizem como rotas alternativas:

R. Eça de Queiroz

Av. Ernesto Geisel

Av. Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)

Av. Calógeras

R. Rui Barbosa

