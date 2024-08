Agosto será um dos mais secos da última década no Centro-Oeste, diz meteorologista

Agosto, conhecido por muitos como o “Mês dos Ventos”, não só será marcado por sua típica ventania, mas também como sendo um dos mais secos da última década na região Centro-Oeste, alertou o meteorologista Natálio Abrahão.

Segundo o meteorologista, o mês de agosto será o mais seco já registrado nos últimos 10 anos no Centro-Oeste. Em Mato Grosso do Sul, um dos reflexos deste “recorde” será a falta de chuva, sendo pouca ou nenhuma, em algumas regiões do Estado.

Além disso, a umidade do ar deve ficar abaixo de 30%, podendo chegar na casa dos 15% e até 10% em algumas regiões de MS, valores muito abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a uma combinação dos ventos que marcam o mês, resultantes do Sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), as queimadas e baixa umidade do ar, as rajadas devem trazer fumaça, poeira e cinzas ao céu de todo o Estado, além de causar o fenômeno conhecido como ‘Sol vermelho’.

