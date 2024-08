Aproximação de frente fria pode mudar o tempo a partir desta quinta em MS

A aproximação de uma frente fria pode provocar mudanças significativas no clima de Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (22). Isso porque esse fenômeno terá forças para derrubar drasticamente as temperaturas nos próximos dias, principalmente na região sul.

Porém, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a quinta-feira ainda promete ser bastante quente e seco em praticamente todo o Estado. Esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 8-20%.

A previsão indica a continuidade do tempo firme com sol e poucas nuvens. As condições meteorológicas previstas, de tempo estável, ocorrem devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 22°C e máximas de 38°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 26°C e máximas de 41°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 22°C e máximas entre 41°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 25°C e máximas de 38°C.

