Aquidauana foi a 4ª cidade mais quente do Brasil neste sábado

Com o calor virando rotina na vida do sul-mato-grossense, a cidade de Aquidauana se destacou neste sábado (7), ficando em 4ª posição no ranking de cidades mais quentes do Brasil, segundo dados levantados pelo g1.

Em Aquidauana, os termômetros marcaram máxima de 41ºC. Além dela, outras três cidades de MS aparecem na lista, sendo elas Coxim, também com 41ºC, Água Clara, com 40.9ºC, e Nhumirim, que teve máxima de 40.4ºC.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), algumas cidades do Estado podem registrar temperaturas parecidas com a recordista neste domingo (8).

Confira o ranking completo:

Cuiabá (MT) 42.6°C

Santo Antônio do Leverger (MT) 41.6 °C

São José do Rio Claro (MT) 41.1 °C

Aquidauana (MS) 41.0 °C

Coxim (MS) 41.0 °C

Rosário Oeste (MT) 40.9 °C

Água Clara (MS) 40.9 °C

Rondonópolis (MT) 40.7 °C

Porto Nacional (TO) 40.6 °C

Nhumirim (MS) 40.4 °C

