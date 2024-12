Avanço de frente fria deve trazer chuvas para MS nesta terça

O avanço de uma frente fria deve trazer mudanças no clima de Mato Grosso do Sul ao longo desta terça-feira (3) e chuvas devem ser vistas com maior frequência em várias cidades, com acúmulo de água podendo chegar a 40 milímetros até o final do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria aliada a um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico na altura do litoral da região sul do país. Juntamente, o transporte de calor e umidade favorece a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 25-31°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 21-26°C e máximas entre 24-34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 27-32°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C. Os ventos estarão bem variáveis, mas predominantemente atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também