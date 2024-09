Calorão: Confira recomendações da Sesau para lidar com as altas temperaturas na Capital

Com altas temperaturas e umidade relativa do ar extremamente baixa em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) montou um Plano de Contingência para Ondas de Calor na Capital, com recomendações à população sobre como se cuidar nesse período.

O plano foi organizado pela Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos associados aos Desastres (Vigidesastres), que levou em consideração os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para risco de baixa umidade em todo o Estado.

No documento, a pasta de saúde campo-grandense aponta para os perigos da exposição ao clima seco e fumaça, originária dos incêndios no Pantanal e Cerrado em MS: Tosse seca; Dificuldade para respirar; Cansaço; Dor e ardência nos olhos, nariz e garganta; Rouquidão; Dor de cabeça; Lacrimejamento e vermelhidão nos olhos; A fumaça também pode causar alergias, pneumonia, problemas cardiovasculares, insuficiência respiratória e partos prematuros.

Além dos riscos, a pasta também traz uma série de recomendações para a população da Capital. Confira:

Ingerir frutas, legumes e verduras

Usar protetor solar com proteção de pelo menos 30 FPS

Não ficar em carro estacionado sob o sol

Evitar exercício físico ao ar livre nos períodos mais quentes do dia, entre 10h e 16h

Ficar atento aos sinais de superaquecimento como tonturas, náuseas, pulso rápido e pele seca e quente. Se você ou alguém ao seu redor apresentar esses sintomas, procure ajuda médica imediatamente.

Beba agua e mantenha-se hidratado

Utilizar hidratante na pele e lábios

Usar roupas leves, boné, guarda-sol e óculos de sol

Reforçar os cuidados com crianças, idosos e enfermos

Lavar olhos e narinas com soro fisiológico

Utilizar umidificador de ar, bacias de agua ou estender toalhas e panos úmidos em ambientes com umidade baixa.

Os animais também não ficam de fora, com a Sesau dando dicas para os donos manterem os seus bichinhos bem-cuidados e fora de perigo nesse período de calor e baixa umidade. Confira:

Manter agua limpa e fresca sempre à disposição

Manter o animal em local com sombra e circulação de ar

Nunca deixar o animal sozinho dentro do carro

Não estimular atividade nos horários de maior calor

