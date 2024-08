Chegada de frente fria derruba temperaturas nesta quinta em MS

A tão esperada e aguardada frente fria desembarca em terras sul-mato-grossenses nesta quinta-feira (8). Apesar do dia começar com temperaturas consideradas altas em algumas localidades, os termômetros irão despencar durante o período noturno e principalmente na madrugada de sexta-feira (9), possivelmente aliada ao retorno das chuvas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) já vinha alertando sobre essa mudança significativa no clima desde a semana passada, com aumento considerável de nebulosidade, probabilidade de chuvas em várias regiões e o fim da secura que perdura por vários dias.

Alívio principalmente para a região pantaneira, que sofre com incêndios.

"O deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, favorecem a formação de instabilidades, com destaque para a metade sul do estado, além da região pantaneira", diz a meteorologia.

Nesta quinta, em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 13°C e máximas de 19°C para as regiões sul, sudoeste e sudeste.

Na região pantaneira esperam-se mínimas de 15°C e máximas de 26°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 18°C e máximas de 32°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 18°C e máximas de 26°C.

