CHEGOU: Campo-grandenses registram chuva em vários pontos da Capital

Após dias marcados pelo calor, Campo Grande finalmente vê uma “trégua” na poeira e clima seco nesta sexta-feira (10), com diversas regiões da Capital registrando chuva, acompanhada de vento e temperaturas um pouco mais amenas.

Essa chuva, no entanto, não é surpresa para alguns, já que o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) havia apontado para a possibilidade de chuvas nesta sexta-feira em Campo Grande.

Apesar da chuva, os campo-grandenses podem esperar mínima de 23°C e temperaturas máximas de até 36°C.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também