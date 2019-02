Chuvas deixam 49 municípios de MS em alerta

Depois do calorão de 40ºC que tem feito nos últimos dias, a primeira frente fria chega nesta terça-feira (12) a Mato Grosso do Sul com chuva e promete derrubar as temperaturas amanhã (13) para 19ºC no sul (nas regiões de Amambai, Dourados, Ponta Porã, Caarapó, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Vicentina) e no leste (Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas, Anaurilândia, Bataguassu, Nova Andradina).

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas caem de 4ºC a 5ºC. O instituto ainda emitiu alerta de acumulado de chuva para hoje e amanhã em 49 cidades com possibilidade de precipitação de até 100 mm (milímetros) por dia, risco de alagamentos e transbordamentos de rios. Os municípios que devem ficar em alerta são: Campo Grande, Amambaí, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Guia Lopes da Laguna.

Também deve chover bastante em Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas, Vicentina, Água Clara. Hoje, já foi registrado chuva em algumas cidades de MS.

O tempo vai permanecer nublado amanhã com chuvas mais intensas na faixa norte do estado (Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora). Em Campo Grande, a máxima deve ficar na casa dos 22ºC a 27ºC. No sul do estado, a mínima será de 19ºC. Segundo o meteorologista Natálio Abrão, a frente fria não é sinal de frio. “Porém, as temperaturas caem um pouco”.

Na quinta-feira (14), o dia será nublado com pancas de chuva ao longo do dia e temperaturas amenas. As temperaturas começam a subir um pouco na sexta-feira (15), porém o tempo continua fechado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

