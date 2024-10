Final de semana será de chuvas e trovoadas em todo o MS

Com a chegada de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil, uma frente fria se aproxima e avança sob Mato Grosso do Sul, garantindo que este final de semana seja marcado por chuvas e trovoadas em todo o Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), de sexta-feira (25) a sábado (26), existe a probabilidade de chuvas fracas e moderadas em todo o Estado, com pontuais tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em algumas regiões.

Além disso, existe a probabilidade de chuvas mais significativas no Estado, com acumulados que podem ficar acima de 40 mm/dia.

Já no domingo (27), a previsão aponta para um dia com predomínio de sol intercalados com períodos de nebulosidade, também com a possibilidade de chuvas e tempestades pontuais, principalmente nas regiões norte, pantaneira e nordeste do estado.

