Clima de MS entra no 'modo instável' e chuvas podem aparecer nesta terça

Durante essa semana, o clima de Mato Grosso do Sul deve entrar no 'modo instável' alternando tempo firme e a possibilidade concreta de pancadas de chuvas, podendo ocorrer até tempestades e rajadas de vento. Diante disso, a terça-feira (22) pode ter mudanças durante o período da tarde.

Para o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa instabilidade que está por vir acontece devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado a presença do ar quente e úmido. Além disso, o deslocamento de cavados deverá favorecer a formação de instabilidades.

A previsão indica tempo com sol, variação de nebulosidade e, no período da tarde e noite, probabilidade para pancadas de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-33°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 33-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-25°C e máximas entre 29-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-31°C.

