Tempo amanhece fresco e segunda-feira não deve ter chuva em Campo Grande

Após uma passagem rápida, a frente fria começa a deixar Mato Grosso do Sul no início desta semana, mas ainda os resquícios do fenômeno deixam o tempo mais ameno e fresco nesta segunda-feira (21), principalmente em Campo Grande.

Sistemas meteorológicos, como Meteored e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que não haverá chuvas para a capital sul-mato-grossense, mas ainda há a possibilidade de pancadas acontecerem na região do bolsão e em cidades do sul do estado.

Campo Grande amanheceu com vento gelado, um clima fresco e céu nublado. Logo nas primeiras horas, o termômetro registrava 22°C e a máxima prevista para o dia é de 29°C.

Nas demais regiões, Corumbá pode voltar a registrar aumento nas temperaturas, assim como outras cidades próximas, como Aquidauana, Miranda e até Porto Murtinho. Pela região norte, também os termômetros marcarão aumento na temperatura.

Já pela região sul, as temperaturas não devem passar dos 29°C.

