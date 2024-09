Cidade de MS teve sensação de 46ºC nesta quarta-feira

Com uma forte onda de calor atuando sob Mato Grosso do Sul, várias cidades registraram altas temperaturas nesta quarta-feira (4), e o município de Água Clara, no interior do Estado, se destacou ao registrar uma máxima de 40,9ºC com sensação térmica de 46ºC, e umidade relativa do ar que chegou em 9%.

O meteorologista Natálio Abrahão deu mais detalhes sobre o clima em várias cidades sul-mato-grossenses, com o padrão de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar se mantendo por todo o Estado.

A cidade de Pedro Gomes também se destacou, com uma máxima de 40,8ºC e umidade mínima registrada ficando em 12%. Apesar disso, a sensação térmica foi menor que em Água Clara, chegando em 44ºC, apenas dois graus abaixo que o registrado.

Em Campo Grande, os termômetros chegaram em 37ºC, com uma sensação térmica de 40ºC e uma umidade relativa do ar mínima de 12%, número muito abaixo do limite ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

