Menu
Menu Busca domingo, 04 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Clima

Domingo promete ter calor, mas previsão mantém expectativa de chuva para MS

Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C

04 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 04/01/2026 às 08h16
Tempo amanheceu instávelTempo amanheceu instável   (Luiz Vinicius)

O domingo, dia 4, em Mato Grosso do Sul segue com possibilidade de chuva, mesmo com o calor presente. A meteorologia ressalta que a previsão inicial é de poucas aberturas do sol e um tempo mais instável em praticamente todas as regiões.

Essa mudança climática pode vir acompanhada de rajadas de ventos e até raios. Mesmo assim, parte do domingo, dia 4, poderá ter aberturas de sol e máximas de até 35°C em algumas cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica também ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade. São previstos acumulados de chuva mais significativos, podendo ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões central, nordeste e leste do estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Céu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvens
Clima
Mesmo com altas temperaturas, frente fria pode trazer chuvarada para MS no sábado
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Primeiro 'sextou' do ano pode ter tempestades em meio a calor em MS
VÍDEO: Vai melar o churras? Primeira chuva do ano chega e tem risco de temporal na Capital
Clima
VÍDEO: Vai melar o churras? Primeira chuva do ano chega e tem risco de temporal na Capital
Sol apareceu entre nuvens na Capital
Clima
Ano Novo começa com previsão de calor de 36°C em Mato Grosso do Sul
Sol nas primeiras horas do dia em Campo Grande
Clima
Véspera de Ano-Novo terá calor e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Meteorologia prevê terça-feira 'típica de verão' com calor e chuva em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias de 2025
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande
Clima
Última semana do ano começa com calor de 38°C, com chance de chuva e ventania em MS
Último domingo do ano será de muito sol e calor em MS
Clima
Último domingo do ano será de muito sol e calor em MS
Céu aberto e com sol neste sabado
Clima
Sabadou com calor de até 40°C em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande