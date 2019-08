Domingo será de sol e tempo claro na capital

Neste Domingo (11), o dia será de sol com temperaturas elevadas durante quase todo esse o dia, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima na capital será de 14°C e máxima de 32°C. A umidade do ar terá variação de 80% a 30% no decorrer no dia, o que exige uma boa hidratação para evitar alergias.

Para o interior do estado, Inmet prevê mínima de 10°C e máxima de 34°C, com ventos fracos e moderados.

