Domingo será quente e de tempo seco em MS

Este domingo (9), tem previsão de tempo quente e seco em todo Mato Grosso do Sul. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 31°C. Devido a baixa umidade do ar, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta.

Para Campo Grande, a previsão é de poucas nuvens com névoa seca com máxima de 31°C. Em São Gabriel do Oeste, Mundo Novo, Paranaíba, Chapadão do Sul e Ponta Porã, as máximas devem ficar na casa dos 32ºC.

Em Rio Brilhante, Água Clara, Maracaju, Selvíria e Três Lagoas 33ºC, em Miranda 34ºC, em Rio Verde de Mato Grosso 35ºC, em Coxim, Aquidauana e Sonora 36ºC, em Corumbá 37ºC.

