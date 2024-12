Domingo tem previsão de temporal para Mato Grosso do Sul

Neste domingo (8), Mato Grosso do Sul está sob alerta de temporal, incluindo Campo Grande.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou dois avisos, um laranja de perigo para 49 municípios do Estado e outro amarelo para 30 validos até o fim da manhã de hoje. No entanto, a previsão é de temperaturas altas durante todo o dia.

Além disso, Campo Grande, que está sob o alerta amarelo, com previsão de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia e ventos de até 60 km/h os termômetro, deve ficar entre 22°C e 33°C com a umidade relativa do ar batendo os 90%.

Para Três Lagoas, a máxima prevista é de 35 °C e em Paranaíba 34 °C. Em Dourados, que está sob alerta laranja de temporal com acumulado de até 100 milímetros de chuva por dia e ventos de 100 km/h, os termômetros chegam na casa dos 30°C.

Corumbá também está sob o aviso de tempestade, mas a temperatura máxima chega nos 36 °C. Em Coxim a variação da temperatura será de 24 °C a mínima e 34°C a máxima com a umidade entre 50% e 90%. E na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, não há previsão de chuva, mas a máxima deve chegar nos 30 °C.

