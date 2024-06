E o sextou? Avanço de frente fria deve derrubar temperaturas em MS

A sexta-feira (28) não promete ser fria, mas a tendência é que a frente fria prometida pela meteorologia avance significativamente hoje para todo Mato Grosso do Sul, trazendo mudanças no final de semana para algumas cidades, principalmente da região sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a passagem do fenômeno deve favorecer queda mais acentuada das temperaturas com valores que podem ficar abaixo de 5°C, não se descarta a possibilidade de ocorrência de nevoeiro ou neblina.

Estão previstas temperaturas mínimas de 15°C e máximas de 28°C para as regiões sul e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 15°C e máximas de 31°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas de 14°C e máximas de 31°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17°C e máximas de 29°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 25% e 35%.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40 a 60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

