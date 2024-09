É primavera! Veja como será a estação em MS

Conhecida como a estação das flores, mas também de muito calor em Mato Grosso do Sul. A primavera começou às 8h44 deste domingo (22).

Ela costuma ser o período mais quente do ano em MS, segundo o Cemtec. Dessa vez, não deve ser diferente: o prognóstico para a primavera 2024 é de temperaturas acima do normal ou até muito acima do normal.

Os termômetros podem registrar marcas recordes, acima de 44ºC, diz outro prognóstico divulgado pelo meteorologista Natálio Abrão. Isso pode ocorrer especialmente nos municípios da parte leste, como Aparecida do Taboado, Costa Rica, Três Lagoas e Paranaíba, por exemplo.

Chuva

Elas devem ficar dentro ou próximas à média no Estado. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a quebra de períodos de estiagem que o Estado enfrenta, ocorra entre a metade de outubro e o início de novembro, em algumas regiões.

O acumulado de chuvas na estação varia entre 400 a 500 milímetros em Mato Grosso do Sul, podendo ser mais intenso ao sul, sudeste e nordeste, com até 600 milímetros, de acordo com o centro estadual.

A previsão é positiva com relação à seca no Estado. Ela está entre as mais intensas registradas no País, este ano. No Pantanal, é a pior dos últimos 70 anos, de acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Poderá, ainda, contribuir para frear incêndios florestais.

Porém, pode haver tempestades na região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, segundo o Inmet, com a ocorrência do fenômeno chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Sobre isso, Natálio Abrão alerta para possibilidades de enchentes em novembro, em Mato Grosso do Sul.

A primavera termina no dia 21 de dezembro, quando começa o verão.

