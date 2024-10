Eita! Inmet alerta para perigo de tempestade em todo MS nesta sexta-feira

No que depender da meteorologia, a população sul-mato-grossense já pode preparar o guarda-chuva, as capas e tudo que for possível para se proteger da chuva, ou melhor, da tempestade que está prevista para essa sexta-feira (18), conforme divulgado pelo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O alerta de nível laranja, que representa 'perigo' no grau de severidade do instituto, aponta que as chuvas poderão atingir de 30 a 60 milímetros por hora, mas no final do dia, o acumulado pode chegar a 100 milímetros.

Mas não é só isso. O predomínio da mudança climática ainda traz ventos intensos de 60 a 100 km/h, além de ter a possibilidade de queda de granizo nesse meio tempo.

O alerta ainda faz a ressalva para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet também traz algumas instruções que podem ajudar a evitar transtornos:

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Ainda pela quinta-feira (17), o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) já havia alertado sobre a possibilidade de mudança climática no decorrer desta sexta-feira, com o avanço de uma frente fria.

