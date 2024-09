Finalmente: Previsão aponta para possibilidade de chuvas em MS na próxima semana

O sul-mato-grossense já pode tirar a poeira do guarda-chuva, já que previsão do clima aponta para a chega de uma frente fria no Estado, que virá acompanhada de chuvas em algumas regiões ainda na próxima semana.

Segundo o meteorologista Vinicius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a aproximação de uma frente fria no Brasil deve causar chuvas em Mato Grosso do Sul.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, a chuva deverá ocorrer entre domingo (15) e segunda-feira (16).

Apesar das chuvas, existe uma maior probabilidade de ela chegar na região Sul de MS, enquanto na região Central, que engloba Campo Grande, existe uma chance média de chuvas na próxima semana.

Na região Norte Pantaneira, no entanto, existe uma chance muito baixa de chuva, mantendo o calor e clima seco.

O calor, no entanto, não irá embora de vez, já que a onda de calor e o bloqueio atmosférico não irão se dissipar completamente com a chegada da frente fria, que após se deslocar para o Atlântico, deve dar espaço para que a massa de ar quente volte a atuar.

