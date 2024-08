Hidrate-se: Sábado será de tempo seco e máxima deve chegar a 33°C na Capital

O inverno se mantém com predomínio de sol e variação de nebulosidade neste sábado (3), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a umidade relativa do ar deve ficar entre 10% e 30%.

Com temperaturas podendo chegar até 37°C em partes do estado, a recomendação é para que a população se mantenha hidratada, aumente o consumo de água e evite exposição ao sol por tempo prolongado. Outra orientação é para que se evite fazer fogo. A presença de um sistema de alta pressão atmosférica impedirá a formação de nuvens e chuvas, mantendo essa condição de tempo seco e quente.

Essas condições geram amplitudes térmicas (diferença entre mínimas e máximas) maiores, com variações diárias superiores a 20°C em algumas localidades, além de ser propício para a propagação do fogo.

Em Campo Grande, a temperatura não deve passar dos 33°C de máxima com mínima de 23°C. Na região de Dourados, os termômetros ficam entre 20°C e 34°C, enquanto em Corumbá os registros esperados variam entre 24°C e 34°C.

Os ventos devem soprar predominantemente de nordeste e norte, com intensidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, rajadas podem superar 50 km/h, embora não sejam esperadas condições severas.

