Muito frio! Com geada, 41 municípios de MS registram sensação térmica de -0,6ºC

O frio que atua em Mato Grosso do Sul nesses últimos dias provocou geada na madrugada deste sábado (10), em 41 municípios do Estado. A menor temperatura foi registrada em Rio Brilhante, a 161 km da Capital, por lá os termômetros marcaram 0,2ºC. A sensação térmica foi de -0,6ºC, por volta das 6h.

Em Campo Grande a mínima foi de 4,8ºC com sensação térmica de -0,5ºC. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 41 municípios do Centro Sul do Estado registraram geadas.

Em Amambai, os termômetros registraram 1,7ºC com sensação térmica de 0ºC, em Itaporã 1,6ºC com sensação térmica de -0,4ºC e em Ponta Porã 3,9ºC com sensação térmica de -0,1ºC.

Conforme também o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o ar frio deve avançar para todas as regiões de MS, gerando recordes de temperatura mínima em alguns municípios. A previsão ainda indica que essa pode ser a massa de ar fria mais intensa deste ano, até o momento.

