Novembro começa com possibilidade de chuva nesta sexta-feira

A previsão do tempo para esta sexta-feira (1°), indica clima instável com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo em Mato Grosso do Sul.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a instabilidade ocorre em razão do deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. A formação de áreas de baixa pressão atmosférica deve favorecer esta instabilidade em todo Estado.

Na Capital a mínima será de 21°C e máxima de 32°C. Os ventos ficam entre 40-60 km/h e, pontualmente podem ser rajadas mais acentuadas.

Para as regiões sul, leste e sudeste as mínimas ficam entre 21-23°C e as máximas chegam a 28-34°C. Já no sudoeste e Pantanal variam entre 24-27°C e 29-35°C. No Bolsão e norte ficam entre 21°C (mínima) e 35°C (máxima).

