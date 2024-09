"Perigo de morte", alerta meteorologista sobre umidade do ar em MS

Com uma onda de calor e clima extremamente seco assolando Mato Grosso do Sul, o meteorologista Natálio Abraão alertou, nesta terça-feira (3), para “perigo de morte” devido a baixa umidade relativa do ar muito baixa em alguns municípios do Estado, que entra

Dentre as cidades mais “secas” do Estado, pelo menos seis chegaram a registrar umidade abaixo dos 10%, número que fica muito abaixo dos 60% recomendados como ideal para a saúde humana pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que já é classificado ‘estado de emergência’.

Água Clara, Cassilândia e Paranaíba aparecem com apenas 8% de umidade relativa do ar, com Costa Rica, Bataguassu e Chapadão do Sul não muito atrás, com 9%. Campo Grande, Bandeirantes, Camapuã, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo aparecem com apenas 10% de umidade.

Umidade de deserto

Com a umidade batendo e até mesmo ficando abaixo dos 10% em algumas cidades, o baixo valor pode se comparar com o registrado em desertos como o do Saara, que vê uma umidade relativa variando entre 14% e 20%. A recomendação é que as pessoas redobrem os cuidados nesse período, principalmente com grupos de risco, como idosos e gestantes.

Confira algumas recomendações para estes dias de clima seco:

Beber bastante água e sempre procurar se manter hidratado

Evitar qualquer atividade ao ar livre entre as 10h e 16h;

Umidificar o ambiente com a ajuda de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água

Permanecer em local protegido do Sol

Evitar aglomerações em ambientes fechados

Usar soro fisiológico nos olhos e narinas

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também