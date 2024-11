Prepara o guarda-chuva: Campo Grande tem previsão de chuva para este domingo

Domingo (17) amanheceu com nuvens no céu de Campo Grande e com previsão de chuvas intensas para 21 cidades de Mato Grosso do Sul. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Capital é uma dessas cidades, na qual pode ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, com temperatura mínima de 23ºC e máxima de 34ºC.

As outras cidades que estão sob alerta de chuva são Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Já a previsão de temperatura indica que em Paranaíba, a máxima será de 29ºC, em Três Lagoas e Bataguassu 30ºC, em Chapadão do Sul 31ºC, em Ponta Porã e Sonora 32ºC, em Água Clara, Dourados e Rio Brilhante 33ºC, em Mundo Novo, Bonito, Rio Verde de Mato Grosso e Naviraí 34ºC, em Aquidauana 35ºC, em Corumbá e Porto Murtinho 36ºC.

