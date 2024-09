Desértico: Quatro cidades de MS tiveram umidade abaixo dos 10% neste fim de semana

Com uma onda de calor atingindo boa parte do Brasil, diversos municípios vêm enfrentando as consequências desse clima, com quase 200 cidades brasileiras registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara, que pode chegar a registrar umidade máxima de 20%.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mostram que das 10 cidades com o pior índice de umidade relativa do ar neste domingo (8), quatro são de Mato Grosso do Sul.

Coxim e Sonora aparecem em 1º e 2º lugar, respectivamente, com a pior umidade registrada, com a mínima ficando em 7% nas duas cidades. Costa Rica, que ficou em 8º, e Nhumirim, que aparece em 9º, tiveram uma umidade mínima de 9%.

Os números registrados chegam a se aproximar até mesmo da umidade do ar registrada no deserto do Atacama, no Chile, que é considerado o mais seco do mundo, onde a taxa é de 5%.

A situação foi um pouco melhor em Campo Grande, mas ainda continua crítica, com a Capital registrando uma umidade mínima de 11%. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal é esta entre 50% e 80%, com qualquer número abaixo desses valores sendo considerado perigoso para a saúde humana.

Confira a lista com a 10 cidades mais secas do Brasil:

- Coxim (MS) - 7%

- Sonora (MS) - 7%

- Alto Araguaia (MT) - 8%

- Aragarças (GO) - 8%

- Caiapônia (GO) - 8%

- Cuiabá (MT) - 8%

- Barretos (SP) - 9%

- Costa Rica (MS) - 9%

- Nhumirim (MS) - 9%

- Alto Taquari (MT) - 10%

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também