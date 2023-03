SÃ¡bado serÃ¡ de tempo nublado na Capital

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo em Mato Grosso do Sul deve ser de sol com variação de nebulosidade durante este sábado (11). Chuvas de intensidade fraca a moderada aparecem durante o dia e a tarde e em alguns locais podem ocorrer chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A mínima na Capital será de 21°C e máxima de até 26°C. Dourados também terá o mesmo cenário, com mínima de 23ºC e máxima de 29ºC. Ponta Porã aguarda por chuva no período da tarde. A mínima prevista é de 20°C e a máxima de 31°C.

No Bolsão, mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. No leste, mínima de 22°C e máxima de 27°C. Em Aquidauana e Corumbá, previsão é de mínima de 23ºC e máxima de 30ºC. Porto Murtinho terá muitas nuvens, mas aguarda por pancadas de chuvas isoladas; a máxima atinge os 32ºC e a mínima será de 23°C.

