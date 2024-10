Chuva em MS: Energisa faz série de orientações para clientes durante temporal

Com alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ativo para todo o Estado de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (18), a Energisa fez uma série de orientações para que seus clientes possam se manter seguros durante a chuva.

Além dos alertas, a distribuidora ainda afirmou que já está preparada para os possíveis danos causados pela tempestade à rede elétrica, com um plano de contingência já pronto para ser executado caso necessário.

Confira as orientações da Energisa:

Retire equipamentos da tomada - Em caso de descarga elétrica na rede de energia, qualquer aparelho ligado nas tomadas pode ser afetado e danificado, além de impor riscos a quem está usando o aparelho, que pode receber, em alguns casos, a descarga elétrica através do aparelho.

Não se aproxime de fios ou cabos rompidos - Por mais que os cabos rompidos não aparentem risco imediato, eles ainda continuam energizados, o que impõe um perigo a quem se aproxima ou toca neles.

Busque locais seguros - Durante a tempestade, é ideal que a população procure locais seguros, como construções cobertas, para se abrigarem, e evitem ficar debaixo de árvores ou em locais abertos ou sem telhado.

