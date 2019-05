Sexta-feira será de ceú parcialmente nublado e pode chover à tarde

A sexta-feira (10) promete ser de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvas em áreas isoladas à tarde na capital sul-mato-grossense.



De acordo com o Instituto de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 40% a 85% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 33°C e 22°C.



Para Mato Grosso do Sul o instituto prevê que o céu seja parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no sul do estado.

