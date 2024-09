Sextou com ar 'muito ruim' em Campo Grande e máximas de 40°C em MS

O ar de Campo Grande deverá atingir o patamar de 'muito ruim' nesta sexta-feira (13) em razão das intensas queimadas, não apenas em solo sul-mato-grossense, mas também provenientes do Paraguai. Além disso, as temperaturas seguem em elevação e a tendência é de mais um dia com máximas na casa dos 40°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão tempo com sol e aumento de nebulosidade. Provavelmente, o sol deverá aparecer sobre nuvens e a camada de fumaça presente em diversas regiões do país.

A umidade relativa do ar também estará com níveis preocupantes, ficando entre 8% e 20%. Por isso, recomenda-se que a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidifique os ambientes.

Em relação às temperaturas, ao longo destes dias as temperaturas estarão estáveis e acima da média. Sendo previstas mínimas de 23°C e máximas entre 39°C para as regiões sul, sudeste, bolsão e leste do estado.

Nas regiões pantaneira, sudoeste e norte esperam-se mínimas de 23°C e máximas de 41°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22°C e máximas de 37°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também