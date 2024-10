Sol predomina, mas meteorologia não descarta chuvas rápidas nesta terça em MS

A meteorologia indicou que para essa terça-feira (29), a situação climática deve ter maior predomínio do sol, mas com um leve aumento na nebulosidade que pode fazer com que as chuvas retornem de maneira fraca a moderada, em partes de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, e pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades. Essa situação meteorológica ocorre devido à convergência de umidade, aliado a passagem de cavados.

Vale lembrar que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) expediu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade 'perigo potencial' ainda na manhã de segunda-feira (28), mas que se estendia até o final da manhã desta terça-feira.

Esse aviso deixava 54 cidades, incluindo Campo Grande, com chances de receber chuvas de até 30 milímetros e ventos de 40 km/h, além da queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

São previstas temperaturas mínimas de 21°C e máximas de 34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 24°C e máximas entre 32°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas de 22°C e máximas de 29°C.

Em Campo Grande, mínimas de 21°C e máximas de 30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também