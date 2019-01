Terça-feira com altas temperaturas no estado

Em Mato Grosso do Sul, céu parcialmente nublado com pancada de chuva isolada à tarde. A temperatura máxima deve chegar 36ºC. Na capital, a mínina será de 22ºC e a máxima de 32ºC.

Nesta terça-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), observamos em altos níveis da atmosfera a circulação anticiclônica alongada sobre o Peru, Bolívia, Sul, Sudeste do Brasil e sobre o oceano Atlântico. O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) está centrado no sul da Bahia (BA).

A interação entre a circulação desses sistemas gera divergência do escoamento sobre GO, MT, AM, que juntamente com o calor e a umidade, contribui para a nebulosidade e convecção observada na imagem de satélite. O Jato Subtropical está contornando um profundo cavado sobre o Chile, que tenta cruzar a barreira dos Andes ao leste da Argentina; cruza o nordeste da Argentina.

Em níveis médios, a circulação anticiclônica atua sobre o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste do Brasil, inibindo o desenvolvimento de nuvens convectivas. Entretanto, o calor e a umidade disponível promovem convecções à tarde e inicio da noite, que localmente podem ser fortes. Em baixos níveis, os ventos úmidos entram no continente pelo Nordeste e Norte do Brasil; atravessam a floresta que transpira e evapora; giram para sul nos Andes; segue para Bolívia, norte, nordeste da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, no Brasil.

