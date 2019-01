Pancadas de chuvas isoladas nesta quarta-feira em MS

Nos próximos dias o tempo vai continuar com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, quando o calor é maior. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (9), as temperaturas permanecerão elevadas e a máxima pode chegar 36ºC em Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 30% e 95%. Em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã os termômetros variam entre 23 °C e 32 °C. Na cidade de Três Lagoas, a mínima é de 25 °C e a máxima de 35 °C. Em Corumbá, a temperatura varia entre 25 °C e 34 °C. Já em Coxim a variação é entre 24 °C e 34 °C.

