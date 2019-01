Primeiro dia do ano será nublado

Nesta terça-feira, primeiro dia de 2019, o céu de Mato Grosso do Sul deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente à tarde. Em alguns pontos das regiões Central e Norte, a chuva pode ser forte.

A umidade relativa do ar pode chegar a 50% e os termômetros registram mínima de 21ºC e máxima de 36ºC. O vento ser fraco a moderado com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

