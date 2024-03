Últimos dias de verão: onda de calor e chuvas intensas atingem MS

Os próximos dias serão de calor e chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), um novo alerta de onda de calor para Campo Grande e 69 municípios do Estado, deve marcar o fim do verão, que termina no dia 19 deste mês.

De acordo com o alerta, os dias mais quentes segue até sexta-feira (15), enquanto a chuva vai até esta terça (12).

Segundo o Instituto, nestes dias a temperatura deve ficar 5ºC acima da média no período de 3 a 5 dias, e há risco à saúde.O Inmet alerta ainda para chuvas intensas entre 20 a 50 mm (milímetros) por dia e ventos de 40 a 60 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas para os municípios de Alcinópolis, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

