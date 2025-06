2ª edição da Expogenética vem aí com presença do tricampeão mundial de montaria em touros

A Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), anunciou nesta semana o lançamento da 2ª edição da Expogenética MS.

O lançamento oficial será realizado no dia 16 de junho, às 17h, no auditório da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Consolidado como um dos maiores encontros do setor no Centro-Oeste, o evento volta em 2025 com uma programação ainda mais robusta.

A primeira edição, realizada em 2024, atraiu mais de 75 mil pessoas e movimentou R$ 30 milhões em negócios, além de gerar 685 empregos diretos, impactando setores como hotelaria, transporte, estética e alimentação.

Para esta segunda edição, a Expogenética MS reunirá leilões de genética de ponta, palestras técnicas sobre melhoramento genético, nutrição e manejo, além de provas equestres, shopping de animais ao vivo, estandes comerciais, praça de alimentação, parque de diversões e uma agenda de shows e rodeios voltados a toda a família.

Um dos destaques do lançamento será a presença especial de José Vitor Leme, tricampeão mundial de montaria em touros pela PBR (Professional Bull Riders), referência internacional no rodeio profissional.

Durante o lançamento, será apresentada a programação oficial do evento.

