9ª edição do Desapega CG acontece sábado no Parque Ayrton Senna

No próximo sábado (25), o Parque Ayrton Senna receberá a 9ª edição do Desapega CG, evento que tem se destacado como uma referência em sustentabilidade e geração de renda em Campo Grande.

Organizado pelo Coletivo de Brechós, o evento acontece das 8h às 16h, com entrada gratuita. O parque está localizado na Rua Arapoti, nº 512, no Bairro Aero Rancho.

Desta vez, cerca de 80 expositores irão oferecer mais de 16 mil itens, incluindo roupas, calçados, acessórios, brinquedos, artigos de decoração, plantas e antiguidades.

Os preços acessíveis, a partir de R$ 2,00, são um dos atrativos do evento, que busca fomentar a economia circular e o consumo consciente.

O Desapega CG se consolida como uma importante iniciativa em prol da preservação ambiental, promovendo o reaproveitamento de recursos e reduzindo o desperdício.

Além disso, o evento apoia pequenos empreendedores e oferece à população uma alternativa viável ao consumo desenfreado.

Em 2025, o Coletivo de Brechós completará 10 anos de atuação, consolidando-se como um agente transformador no Mato Grosso do Sul, ao incentivar a sustentabilidade e impulsionar a economia de pequenos negócios por meio de eventos como o Desapega CG.

Serviço

9ª Edição do Desapega CG

Data: 25 de janeiro (sábado)

Horário: 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna – Rua Arapoti, 512, bairro Aero Rancho

Preços: a partir de R$ 2,00

Entrada gratuita

