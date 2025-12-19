Menu
Após críticas ao SBT, Zezé Di Camargo ultrapassa 8 milhões de seguidores

Crescimento nas redes ocorreu após vídeo e pedido de desculpas à família Abravanel

19 dezembro 2025 - 11h25Sarah Chaves
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

Após a polêmica envolvendo críticas ao SBT, Zezé Di Camargo registrou um salto expressivo no número de seguidores no Instagram e ultrapassou a marca de 8 milhões. Desde a publicação do vídeo em que questiona a postura da emissora, o cantor ganhou cerca de 1,4 milhão de novos seguidores em poucos dias.

De acordo com dados da plataforma Social Blade, no domingo ele tinha 6.685.821 seguidores. Na madrugada de segunda-feira (15), quando o vídeo foi ao ar, o número começou a crescer rapidamente. Só naquele dia, foram cerca de 433 mil novos seguidores. Na terça-feira (16), o avanço foi ainda maior, com aproximadamente 662 mil pessoas passando a acompanhar o perfil do sertanejo.

O pico de crescimento coincidiu com a publicação de um pedido de desculpas à família Abravanel, após Zezé afirmar que as herdeiras de Silvio Santos estariam “prostituindo” o SBT. No mesmo período, o cantor deixou de seguir cinco contas e passou a seguir outras quatro, embora a plataforma não detalhe quais perfis foram afetados.

A controvérsia teve início quando Zezé pediu que o SBT não exibisse o especial de Natal “É o Amor”, em reação à presença de autoridades de diferentes correntes políticas no evento de lançamento do SBT News. Entre os convidados estavam o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, o governador Tarcísio de Freitas, o ministro Alexandre de Moraes e o prefeito Ricardo Nunes.

Em resposta às críticas, Daniela Beyruti, presidente do SBT, divulgou carta aberta afirmando que o evento buscou refletir pluralidade institucional e reforçou a proposta de um jornalismo sem viés partidário. Apesar de inicialmente manter a exibição do especial, a emissora optou por retirá-lo da grade e exibiu um episódio inédito de Chaves. Segundo a assessoria do canal, a carta da presidente representou o posicionamento oficial sobre o episódio.

