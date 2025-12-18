Banda da Polícia Militar apresentará clássicos natalinos em Shopping da Capital

Neste sábado (20) a Banda de Música da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul fará uma apresentação gratuita com clássicos de Natal, no Shopping Campo Grande. Entre os destaques do repertório estão músicas como Boas Festas, Carol of the Bells, Jingle Bells Rock e A Merry Christmas.
A atração está marcada para às 19h e serão 12 canções natalinas tocadas pela banda, que prometem encantar o público e trazer a magia do natal para o Shopping.
Com 63 anos de história, a banda é formada por 32 militares e se apresenta ao público ao lado da decoração natalina do local, proporcionando um clima festivo e musical para toda a família.Reportar Erro
