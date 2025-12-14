Menu
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes

O atleta utilizou jaqueta com capuz e balaclava para evitar ser identificado

14 dezembro 2025 - 18h38Sarah Chaves
Dr Canela

Neymar Júnior adotou um disfarce para circular por Nova York na noite de sábado (13) sem ser reconhecido por pessoas nas ruas. O jogador utilizou uma jaqueta puffer da Louis Vuitton, com capuz cobrindo a cabeça, e uma balaclava lilás e branca que escondia totalmente o rosto.

Imagens publicadas pelo próprio atleta nas redes sociais mostram que não era possível identificá-lo durante o passeio. A aparência chamou atenção pela semelhança com trajes usados em lutas livres mexicanas, segundo comentários de seguidores.

O jogador caminhou por pontos turísticos da cidade, como Times Square e Rockefeller Center, acompanhado da esposa, Bruna Biancardi, do amigo Cris Guedes e da esposa dele, Bianca Coimbra.

O jogador Nenê, do Juventude, também participou do passeio.

Neymar registrou a saída em seu perfil no Instagram, onde compartilhou fotos e vídeos do disfarce utilizado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

