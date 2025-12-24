É pavê ou pacumê? Veja as sobremesas que prometem adoçar a Ceia de Natal em 2025

Muito se fala sobre o peru de Natal, mas alguns aguardam ansiosos pela sobremesa. Já de barriga cheia, sempre tem um que guarda um espacinho para se esbaldar nas doçuras que acompanham essa data especial. Confira as receitas que o JD1 separou para te ajudar a adoçar ainda mais este Natal:

Rabanada tradicional

Ingredientes (16 porções)

1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses

2 xícaras de leite

1 lata de leite condensado

3 ovos batidos

1 pitada de canela

canela a gosto

açúcar a gosto

óleo de girassol para fritar

Modo de preparo

Corte a baguete em fatias médias.

Em um refratário, misture o leite de vaca com o leite condensado e mergulhe as fatias de pão até que elas estejam bem molhadinhas.

Em outro refratário, bata os ovos e adicione a canela.

Passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos.

Frite em óleo quente e escorra as rabanadas em papel-toalha.

Em seguida, passe em um refratário com canela e açúcar a gosto.

Sirva quente ou coloque na geladeira para servir gelada.

Pudim de leite condensado

Ingredientes (8 porções)

Pudim

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (medida da lata de leite condensado)

3 ovos inteiros

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara de água

Modo de preparo

Pudim

Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador.

Acrescente o leite condensado e o leite, e bata novamente.

Calda

Derreta o açúcar na panela até ficar moreno, acrescente a água e deixe engrossar.

Coloque em uma forma redonda e despeje a massa do pudim por cima.

Asse em forno médio por 45 minutos, com a assadeira redonda dentro de uma maior com água.

Espete um garfo para ver se está bem assado.

Deixe esfriar e desenforme.

Pavê de chocolate

Ingredientes (8 porções)

1 pacote de bolacha maisena

1/2 copo de leite

1 colher (sobremesa) de chocolate em pó

Creme branco

1 lata de leite condensado

1 lata de leite de vaca (use a medida da lata de leite condensado)

1 colher (sobremesa) de amido de milho

2 gemas

Creme de chocolate

1 lata de leite condensado

1 lata de leite de vaca (a medida da lata de leite condensado)

1 colher (sobremesa) de amido de milho

2 gemas

4 colheres de chocolate em pó

Cobertura

4 claras

4 colheres de açúcar

1 lata de creme de leite sem soro

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite e o chocolate em pó até que esteja completamente dissolvido.

Molhe as bolachas no leite e reserve.

Creme branco

Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e misture até obter uma consistência grossa e cremosa.

Creme de chocolate

Repita o processo feito no creme branco.

Para a cobertura

Bata as claras em neve com o açúcar até obter um creme consistente, adicione o creme de leite e misture delicadamente.

Montagem

Em um refratário grande, despeje o creme branco, metade das bolachas, creme de chocolate, bolachas e claras em neve.

Repita o processo até preencher todo o refratário e leve à geladeira por 40 minutos.

