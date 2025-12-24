É pavê ou pacumê? Veja as sobremesas que prometem adoçar a Ceia de Natal em 2025

Muito se fala sobre o peru de Natal, mas alguns aguardam ansiosos pela sobremesa. Já de barriga cheia, sempre tem um que guarda um espacinho para se esbaldar nas doçuras que acompanham essa data especial. Confira as receitas que o JD1 separou para te ajudar a adoçar ainda mais este Natal:
Rabanada tradicional
Ingredientes (16 porções)
- 1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses
- 2 xícaras de leite
- 1 lata de leite condensado
- 3 ovos batidos
- 1 pitada de canela
- canela a gosto
- açúcar a gosto
- óleo de girassol para fritar
Modo de preparo
- Corte a baguete em fatias médias.
- Em um refratário, misture o leite de vaca com o leite condensado e mergulhe as fatias de pão até que elas estejam bem molhadinhas.
- Em outro refratário, bata os ovos e adicione a canela.
- Passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos.
- Frite em óleo quente e escorra as rabanadas em papel-toalha.
- Em seguida, passe em um refratário com canela e açúcar a gosto.
- Sirva quente ou coloque na geladeira para servir gelada.
Pudim de leite condensado
Ingredientes (8 porções)
Pudim
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite (medida da lata de leite condensado)
- 3 ovos inteiros
Calda
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1/2 xícara de água
Modo de preparo
Pudim
- Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador.
- Acrescente o leite condensado e o leite, e bata novamente.
Calda
- Derreta o açúcar na panela até ficar moreno, acrescente a água e deixe engrossar.
- Coloque em uma forma redonda e despeje a massa do pudim por cima.
- Asse em forno médio por 45 minutos, com a assadeira redonda dentro de uma maior com água.
- Espete um garfo para ver se está bem assado.
- Deixe esfriar e desenforme.
Pavê de chocolate
Ingredientes (8 porções)
- 1 pacote de bolacha maisena
- 1/2 copo de leite
- 1 colher (sobremesa) de chocolate em pó
Creme branco
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite de vaca (use a medida da lata de leite condensado)
- 1 colher (sobremesa) de amido de milho
- 2 gemas
Creme de chocolate
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite de vaca (a medida da lata de leite condensado)
- 1 colher (sobremesa) de amido de milho
- 2 gemas
- 4 colheres de chocolate em pó
Cobertura
- 4 claras
- 4 colheres de açúcar
- 1 lata de creme de leite sem soro
Modo de preparo
- Em uma tigela, misture o leite e o chocolate em pó até que esteja completamente dissolvido.
- Molhe as bolachas no leite e reserve.
Creme branco
- Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e misture até obter uma consistência grossa e cremosa.
Creme de chocolate
- Repita o processo feito no creme branco.
Para a cobertura
- Bata as claras em neve com o açúcar até obter um creme consistente, adicione o creme de leite e misture delicadamente.
Montagem
- Em um refratário grande, despeje o creme branco, metade das bolachas, creme de chocolate, bolachas e claras em neve.
- Repita o processo até preencher todo o refratário e leve à geladeira por 40 minutos.
