Empire celebra 25 anos de 'O Senhor dos Anéis' com capa histórica

A edição especial reúne os atores que interpretaram Frodo, Sam, Merry, Pippin e Gandalf

10 janeiro 2026 - 16h51Sarah Chaves, com Gshow e Omelete
Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd e Ian McKellenElijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd e Ian McKellen   (Instagaram)

Parte do elenco de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel voltou a se reunir para celebrar os 25 anos do primeiro filme da trilogia, em uma edição especial da revista Empire, que será publicada no dia 15 de janeiro, tanto nas bancas quanto no formato digital. A homenagem marca o legado de uma das sagas mais importantes da história do cinema.

A edição comemorativa da Empire, uma das revistas mais respeitadas da cultura pop mundial, traz na capa cinco atores centrais da franquia. Estão reunidos Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin) e Ian McKellen (Gandalf), personagens que ajudaram a transformar a trilogia em um fenômeno global.

A capa e trechos da edição especial já foram divulgados nas redes sociais da revista. Nos comentários da publicação no Instagram, Ian McKellen convidou os fãs a celebrarem o marco histórico da trilogia.

A comemoração também chega aos cinemas. Entre os dias 22 e 24 de janeiro, a trilogia volta às telonas em versões estendidas.

A programação inclui O Senhor dos Anéis: As Duas Torres e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, este último vencedor de 11 Oscars, incluindo o de Melhor Filme.

Exibição em Campo Grande

Em Campo Grande, os filmes serão exibidos no Cinemark, sempre na versão legendada:
• 22 de janeiro – A Sociedade do Anel
• 23 de janeiro – As Duas Torres
• 24 de janeiro – O Retorno do Rei

